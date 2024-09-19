Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τον κοινό βηματισμό τους για την επανέναρξη των συνομιλιών επί του κυπριακού ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την επόμενη εβδομάδα, στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να συντονίσουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη σημερινή συνάντησή τους (11.00 π.μ.) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν στην ανάγκη διαλόγου μεταξύ ελληνικής και τουρκοκυπριακής πλευράς προκειμένου να επιδιωχθεί εκ νέου η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Για την επανέναρξη των συνομιλιών διατυπώνεται συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως σχολίασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος διατύπωσε την αίσθηση ότι «οι συνθήκες έχουν ένα στοιχείο ευνοϊκό. Αισθάνομαι ότι η θέση της Ελλάδας στον κόσμο, ενόψει και της ανάληψης της θέσης του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επόμενη διετία, το διεθνές μας αποτύπωμα, η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά και η ενεργός εμπλοκή και προτεραιοποίηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν ένα σχετικώς εύφορο έδαφος για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση. Η διαίρεση δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Λύση όμως, θα προέλθει μόνο μέσα από τη συζήτηση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Ταυτόχρονα, έχει καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν κάνουν βήμα πίσω από τη θέση ότι οι συζητήσεις δεν μπορούν να έχουν ως βάση οτιδήποτε άλλο πέραν των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και φυσικά ποτέ τη διαίρεση του νησιού.

Κατά την εκδήλωση για τα 25 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα του πρωθυπουργικού Φάλκον στο οποίο επέβαινε ο τότε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιάννος Κρανιδιώτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης για το Κυπριακό, είπε ότι μεταβαίνει “με την προσδοκία ότι θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα στο Κυπριακό, που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου”. Δήλωσε μάλιστα έτοιμος για μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, γεγονός που – όπως είπε- μετέφερε και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ τόσο για συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη αλλά και την τουρκική ηγεσία. “Δεν μας φοβίζει ο διάλογος, έχουμε θέσεις και επιχειρήματα, ξέρουμε καλά πού θέλουμε να φτάσουμε”, τόνισε. “Με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση, με σχεδιασμό και με αποφασιστικότητα, διεκδικούμε το αυτονόητο: Τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κράτος απαλλαγμένο από αναχρονιστικές εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, ένα κράτος πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο σε όλη την επικράτειά του, μέλος της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, που μόνο του θα ορίζει την τύχη του” πρόσθεσε.

Στη Νέα Υόρκη ο Κύπριος πρόεδρος αναμένεται να έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στις 23 Σεπτεμβρίου ενώ ο Γ.Γ. Του ΟΗΕ αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ προκειμένου να βολιδοσκοπήσει το ενδεχόμενο μιας τριμερούς για το Κυπριακό παρότι αυτή την ώρα οι προσδοκίες είναι χαμηλές.

Στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι καταγεγραμμένη και η επαναπροσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και όλες οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, καθώς και οι προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την διαμόρφωση της νέας δομής της Ευρωπαϊκής επιτροπής, όπως προέκυψε από τις επιλογές της προέδρου της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών αναμένεται να τεθεί και η υλοποίηση του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, με την Αθήνα να παραμένει προσηλωμένη και θετική στον εν λόγω έργο, το οποίο χαρακτηρίζει σημαντικό για την Κύπρο και την άρση της ενεργειακής της απομόνωση αλλά και για την Ευρώπη. Στα “αγκάθια” του έργου, ωστόσο, φαίνεται να παραμένει η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και ο δίκαιος επιμερισμός του κόστους. “Είναι ένα έργο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχει και μεγάλο κόστος και, όπως αντιλαμβάνεστε, καθήκον της κάθε κυβέρνησης είναι να παλεύει, να διεκδικεί για τον σωστό επιμερισμό του κόστους. Τι σημαίνει κόστος; Σημαίνει επιβάρυνση για το κάθε κράτος. Αυτή είναι η υποχρέωση μιας κυβέρνησης απέναντι στους πολίτες”, σχολίασε για το έργο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον ΣΚΑΪ, δίνοντας το στίγμα της σημερινής συζήτησης μεταξύ των κυρίως Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο, ότι η υλοποίηση του έργου δεν προσκρούει, σε γεωπολιτικής φύσεως ζητήματα, δηλαδή, στην Τουρκία.

Το δρόμο για την πρόοδο των συνομιλιών για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του προέδρου της Κύπρου, άνοιξε το υπουργικό συμβούλιο στη Λευκωσία, το οποίο ενέκρινε το πλαίσιο συμφωνίας για το έργο, με ειδική μέριμνα για τις ανησυχίες που είχε εκφράσει και η κυπριακή πλευρά όσον αφορά την επιβάρυνση που θα προκύψει. Ταυτόχρονα η κυπριακή πλευρά έλαβε τις αναγκαίες αποφάσεις για την βιωσιμότητα του έργου ούτως ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα. “Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, το έργο θα γίνει και οι όποιοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα ξεπεραστούν», είχε αναφέρει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Σήμερα, πάντως, χωρίς να αναμένονται ακόμα ανακοινώσεις, οι δύο ηγέτες αναμένεται να αναζητήσουν νέες κατευθυντήριες γραμμές σε πολιτικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.