Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις στη Χαμάς, σε εβραίους εποίκους και στο Ιράν

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες Τετάρτη νέες κυρώσεις με σκοπό την καταπολέμηση «των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων» της Χαμάς και των «κυκλωμάτων χρηματοδότησής» της, καθώς και σε βάρος «εξτρεμιστών» ισραηλινών εποίκων που διέπραξαν «πράξεις βίας» με θύματα παλαιστίνιους αμάχους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ακόμη, η Οτάβα επέβαλε, «σε συντονισμό» με την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, κυρώσεις σε πέντε ανώτερους ιρανούς αξιωματούχους, για τον ρόλο τους στην προώθηση «πολιτικών καταστολής και διακρίσεων», που οδήγησαν στην κατάπνιξη διαδηλώσεων στο αίμα.

Αυτές οι τελευταίες κυρώσεις επιβλήθηκαν καθώς συμπληρώθηκαν δυο χρόνια από τον θάνατο στα χέρια της αστυνομίας ηθών της Μαχσά Αμινί, 22χρονης που ανήκε στην κουρδική μειονότητα του Ιράν, μετά τη σύλληψή της για υποτιθέμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Οι κυρώσεις στη Χαμάς αφορούν 11 πρόσωπα και δυο οντότητες που διαδραματίζουν ρόλο στο δίκτυο χρηματοδότησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και, σύμφωνα με την Οτάβα, συνέβαλαν στον σχεδιασμό και τη διάπραξη της εφόδου στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Τέσσερις Ισραηλινοί και δυο οργανώσεις, το Ταμείο του Όρους της Χεβρώνας και η Σλομ Ασιράιχ, προστέθηκαν εξάλλου στη μαύρη λίστα διότι «συμμετείχαν (...) σε διωγμούς και βίαιες ενέργειες», συμπεριλαμβανομένων «επιθέσεων σε οχηματοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια, καταστροφές περιουσίας και εκτοπισμό παλαιστινιακών κοινοτήτων», σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου της καναδικής διπλωματίας.

Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν ενώ ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε χθες Τετάρτη συνομιλίες με τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον εμίρη του Κατάρ, που μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σε πόλεμο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο.

Ο κ. Τριντό εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία του για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου», το επαπειλούμενο ξέσπασμα σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, καθώς και της λιβανικής Χεζμπολά και άλλων οργανώσεων «ευθυγραμμισμένων με το Ιράν», ανέφεραν οι υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

