Οκτώ νεκροί από την «καταιγίδα του αιώνα» που πλήττει Ρωσία, Ουκρανία και Μολδαβία

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Ρωσία, την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας, σε άλλες κατεχόμενες επαρχίες της Ουκρανίας, καθώς και τη Μολδαβία από τις σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή.

Η «καταιγίδα του αιώνα», όπως την αποκαλούν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ξεκίνησε από χθες Κυριακή και επηρεάζει περισσότερο την Κριμαία, τη νοτιοδυτική Ρωσία και τις περιφέρειες της Ουκρανίας που ελέγχει εν μέρει η Μόσχα: το Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στο παραθαλάσσιο θέρετρο του Σότσι, όπου οι τοπικές αρχές κάλεσαν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν στη θάλασσα. Στην Κριμαία σκοτώθηκε άλλος ένας άνδρας ο οποίος «πήγε να δει τα κύματα», όπως είπε ένας σύμβουλος του κυβερνήτη, ο Όλεγκ Κριούτσκοφ, στη δημόσια τηλεόραση. Στον πορθμό του Κερτς, μεταξύ Κριμαίας και Ρωσίας, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε πλοίο ενώ ένας νεκρός αναφέρθηκε και στο Νοβοροσίσκ, στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Νωρίς το πρωί περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις πληγείσες περιοχές λόγω των καιρικών συνθηκών, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας.

Η Ουκρανία σαρώνεται επίσης από μια χιονοθύελλα, εξαιτίας της οποίας έχουν κλείσει αυτοκινητόδρομοι και έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση σχεδόν 2.000 κοινότητες.

Οι αρχές της Μολδαβίας ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας. Οι δύο από αυτούς βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητό τους που είχε καλυφθεί από τα χιόνια κοντά στην κοινότητα Κοσκάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

