Ουκρανία: Σκληρές μάχες κοντά στο Ποκρόφσκ για την ανακοπή της ρωσικής προέλασης

Εντείνονται οι συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία, με τον ουκρανικό στρατό να αναφέρει ότι δίνει «δύσκολες» μάχες κοντά σε Ποκρόφσκ και Ντομπροπίλια για να ανακόψει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, ενώ ουκρανικά drones έπληξαν για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες αποθήκη με μη επανδρωμένα μακράς εμβέλειας στο ρωσικό Ταταρστάν, σύμφωνα με τη SBU.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, ορισμένες από τις ομάδες που επιχειρούσαν να παρακάμψουν τις ουκρανικές αμυντικές γραμμές στην περιοχή έχουν ήδη εξουδετερωθεί, ενώ συνεχίζονται παράλληλα οι μάχες.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών SBU ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα drones της έπληξαν κτίριο που περιείχε μη επανδρωμένα επιθετικά Shahed μακράς εμβέλειας, στην περιοχή Ταταρστάν της Ρωσίας, 1.300 χιλιόμετρα από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη SBU, πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα μέσα σε τέσσερις ημέρες, ενώ βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν ότι η εγκατάσταση χτυπήθηκε.

Παράλληλα, το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εντοπίστηκε καπνός κοντά σε λιμάνι εμπορευμάτων του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

«Η ακριβής τοποθεσία της φωτιάς και οι πιθανές συνέπειές της βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση. Υπογραμμίζουμε ότι το λιμάνι βρίσκεται εκτός του προστατευμένου περιμέτρου του σταθμού», ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή Telegram.

Ρωσική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ–Πούτιν

Η διάσπαση από τη Ρωσία της ανατολικής γραμμής μετώπου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης και σύγχυσης στο Κίεβο, λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να επιδιώξει να κατοχυρώσει τα κέρδη του στο πεδίο.

Σύμφωνα με Ουκρανούς και δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές, οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν σχεδόν 15 χιλιόμετρα τις τελευταίες ημέρες, κατά μήκος ενός στενού διαδρόμου παράλληλου με την πόλη Ντομπροπίλια, ένα πρώην κέντρο εξόρυξης άνθρακα που έχει μετατραπεί σε κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού βόρεια της οχυρωμένης πόλης Ποκρόφσκ, την οποία οι Ρώσοι έχουν σχεδόν περικυκλώσει.

Η αιφνίδια προέλαση απειλεί να αποκόψει τη ζωτικής σημασίας οδική σύνδεση της Ντομπροπίλια με το Κραματόρσκ — την de facto πρωτεύουσα της ουκρανοκρατούμενης περιφέρειας Ντονέτσκ, την οποία στοχεύουν να καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ παράλληλα δίνει στο Κρεμλίνο τη δυνατότητα να παρακάμψει και να υπερκεράσει μια ζώνη οχυρώσεων που χτίστηκε τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ρωσικές επιτυχίες τον τελευταίο χρόνο και έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, της οποίας ο στρατός αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και πυρομαχικά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο σημαντικότερος πολιτικός και στρατιωτικός σύμμαχος της Ουκρανίας, ασκούν επίσης πιέσεις στο Κίεβο για να προχωρήσει σε παραχωρήσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου που έχει εξαπολύσει η Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φοβάται ότι το Κρεμλίνο θα εκμεταλλευτεί τη συνάντηση Τραμπ–Πούτιν αυτής της εβδομάδας για να εδραιώσει τα στρατιωτικά του κέρδη και να κατευθύνει την πορεία του πολέμου προς όφελός του.



Πηγή: skai.gr

