Προκλητικός Όρμπαν: «Η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Εκτός ευρωπαϊκής γραμμής για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος ενόψει της συνόδου της Παρασκευής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, έχει δεχθεί επικρίσεις από Ευρωπαίους ηγέτες για τις στενές σχέσεις της κυβέρνησής του με τη Ρωσία και την αντίθεσή του στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ το υπουργικό του συμβούλιο προσπαθεί να επαναφέρει την οικονομία μετά το σοκ του πληθωρισμού.

Διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον Πούτιν ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, ο Όρμπαν ήταν τη Δευτέρα ο μόνος ηγέτης της ΕΕ που δεν υπέγραψε κοινή δήλωση, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία πρέπει να έχει την ελευθερία να αποφασίσει το μέλλον της.

«Μιλάμε τώρα σαν να βρισκόμαστε σε μια ανοιχτή πολεμική κατάσταση, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Ουκρανοί έχουν χάσει τον πόλεμο. Η Ρωσία έχει κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», είπε σε συνέντευξή του στο κανάλι Patriot στο YouTube.

«Το μόνο ερώτημα είναι πότε και υπό ποιες συνθήκες η Δύση, που στηρίζει τους Ουκρανούς, θα παραδεχθεί ότι αυτό συνέβη και τι θα προκύψει από όλο αυτό».

Η Ουγγαρία, η οποία εξαρτάται ενεργειακά κυρίως από τη Ρωσία, έχει αρνηθεί να στείλει όπλα στην Ουκρανία, ενώ ο Όρμπαν αντιτίθεται σθεναρά και στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε τους Ούγγρους αγρότες και την ευρύτερη οικονομία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ευρώπη έχασε την ευκαιρία να διαπραγματευθεί με τον Πούτιν επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και τώρα κινδυνεύει να παρθούν αποφάσεις για το μέλλον της χωρίς τη συμμετοχή της.

«Αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού», είπε, προσθέτοντας ότι εν μέρει αντιτάχθηκε στην κοινή δήλωση της ΕΕ για την Ουκρανία επειδή έκανε την Ευρώπη να φαίνεται «γελοία και αξιοθρήνητη».

«Όταν δύο ηγέτες κάθονται να διαπραγματευθούν, οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και εσύ δεν έχεις προσκληθεί, δεν τρέχεις να πιάσεις το τηλέφωνο, δεν τρέχεις πανικόβλητος, δεν φωνάζεις απ’ έξω», σημείωσε.

