Πυραυλική επίθεση σε ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην πόλη Νόβα Καχόβκα σκοτώνοντας δεκάδες στρατιώτες, ισχυρίζεται ότι εξαπέλυσε ο στρατός της Ουκρανίας.

Ωστόσο, Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι χτυπήθηκαν σπίτια και αποθήκες, αφήνοντας επτά νεκρούς και έως και 80 τραυματίες.

Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί, δείχνουν πολλές ισχυρές εκρήξεις.

According to local sources, the Russian ammunition warehouse destroyed in Nova Kakhovka was located in the area of the former instrumentation plant Sokil.

