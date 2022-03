Πρόστιμο 30.000 ρουβλίων, δηλαδή 255 ευρώ επιβλήθηκε από ρωσικό Δικαστήριο στην δημοσιογράφο Μαρίνα Οβσιάνικοβα, εργαζόμενη στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης στη Ρωσία, η οποία και διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Οβσιάνικοβα κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου περί διαδηλώσεων, για τη χθεσινή διαμαρτυρία της κατά του πολέμου στην Ουκρανία στο πλατό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το RIA Novosti.

Υπενθυμίζεται πως η δημοσιογράφος, χθες, κατά την διάρκεια του δελτίου ειδήσεων εμφανίστηκε κρατώντας το πλακάτ που έγραφε "όχι στον πόλεμο" ενώ φώναζε συνθήματα κατά της ρωσικής εισβολής.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου η Οβσιάνικοβα μίλησε στα Μέσα Ενημέρωσης όπου και εξέφρασε την ευγνωμοσύνης της προς όλους όσοι την υποστήριξαν.

"I want to thank everyone for their support"



Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO