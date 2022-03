Σε ρωσικό δικαστήριο εμφανίστηκε μαζί με το δικηγόρο της η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η δημοσιογράφος που σήκωσε αντιπολεμικό πλακάτ την ώρα του δελτίου ειδήσεων της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. Σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες, η τύχη της αγνοούνταν και ο σύζυγός της την έψαχνε.

Η ακροαματική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ανέφερε το δικαστήριο της περιφέρειας Οστάνκινο της Μόσχας. Εφόσον κριθεί ένοχη, μπορεί να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 ημερών.

Μέχρι στιγμής η Οβσιάνικοβα δεν κατηγορείται για διάδοση «ψευδών πληροφοριών» που αφορούν τον στρατό. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 15 ετών.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε προηγουμένως «χουλιγκανισμό» την πράξη της Μαρίνα Οβσιάνικοβα , ενώ το Pervy Kanal ανακοίνωσε ότι διεξάγεται εσωτερική έρευνα για το «περιστατικό».



Σε βίντεο που έγραψε πριν από την ενέργεια διαμαρτυρίας, η Μαρίνα Οβσιάνικοβα εξηγούσε ότι ο πατέρας της είναι Ουκρανός, η μητέρα της Ρωσίδα και ότι δεν αντέχει την μετάδοση ψεμάτων που μετατρέπουν σε ζόμπι τους Ρώσους.



Έκτοτε έχει λάβει στον λογαριασμό της στο Facebook δεκάδες χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν προσφέρθηκε να προσφέρει στην Οβσιανίκοβα προξενική προστασία.

