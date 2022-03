Ο εικονολήπτης του αμερικανικού ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News Πιερ Ζακρέφσκι σκοτώθηκε στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Συνόδευε τον δημοσιογράφο Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος τραυματίστηκε όταν το όχημά τους δέχθηκε πυρά στη Χορένκα, κοντά στο Κίεβο.

