Πριγκόζιν: «Είμαστε κοντά στο κέντρο του Μπαχμούτ - Θα κατέβω για πρόεδρος της Ουκρανίας το 2024»

Ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι μαχητές του έχουν κερδίσει σημαντικό έδαφος στο Μπαχμούτ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο δηλώνει ότι βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,2 χιλιομέτρων μακριά από το διοικητικό κέντρο της πόλης. Επανέλαβε πάντως ότι οι Ουκρανοί θα αντεπιτεθούν, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος οι ρωσικές δυνάμεις να περικυκλωθούν.

«Πρόκειται για ένα πενταώροφο κτίριο από όπου προέρχεται ο καπνός - το κτίριο της διοίκησης της πόλης, το διοικητικό κέντρο της πόλης. Είναι ένα χιλιόμετρο και 200 μέτρα μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πριγκόζιν στο βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, δείχνοντας προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Το CNN εντόπισε γεωγραφικά το βίντεο, και φαίνεται να δείχνει την περιοχή όπου ο Πριγκόζιν είπε ότι βρισκόταν τη συγκεκριμένη στιγμή.

«Αυτό είναι το μέρος όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας θα πραγματοποιήσουν μια αντεπίθεση από το βορρά, είναι σημαντικό για εμάς οι πολεμιστές να καλύπτουν τα πλευρά μας», είπε. «Εάν τα πλευρά καλυπτονται, τότε όλα είναι εντάξει, αν όχι, τότε η PMC Wagner θα περικυκλωθεί, μαζί με τους Ουκρανούς που βρίσκονται μέσα στο Μπαχμούτ» παρατήρησε.

Η πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας, που βρίσκεται στην περιοχή του Ντόνετσκ, συνεχίζει να είναι το θέατρο μερικών από τις πιο σκληρές μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.

«Πήρα την απόφαση το 2024 να κατέβω για πρόεδρος - πρόεδρος της Ουκρανίας. Θα ανταγωνιστώ για αυτή τη θέση με τον Ποροσένκο και τον Ζελένσκι. Αν κερδίσω, τότε όλα θα πάνε καλά. Δεν θα χρειαστούν οβίδες» δήλωσε δε, ειρωνικά το «αφεντικό» της Wagner.

