Ρωσικές δυνάμεις έχουν μπει μέσα στο Χάρκοβο, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Κιέβου μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τοπικούς Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Χάρκοβο, Όλεγκ Σινεγκούμποφ, δήλωσε ότι ελαφρά στρατιωτικά οχήματα «μπήκαν μέσα στην πόλη».

Κυκλοφόρησαν βίντεο που έδειχναν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα να οδηγούν μέσα στην πόλη που βρίσκεται στα βορειοανατολικά.

Russian forces pushing into Kharkiv pic.twitter.com/XxV2ah7SQZ

Ο Σινεγκούμποφ κάλεσε τους πολίτες να μείνουν σε ασφαλή σημεία, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται πως βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.

Τι συμβαίνει στο Κίεβο

Στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Βασιλκίβ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής.

Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επίθεση σε ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου με ένα νεκρό παιδί.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy