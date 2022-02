Μαύρη νύχτα στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία χτυπά αλύπητα την πρωτεύουσα Κίεβο και το Χάρκοβο.

Στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή Βασιλκίβ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές καυσίμων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής.

Υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για επίθεση σε ογκολογικό νοσοκομείο Παίδων του Κιέβου με ένα νεκρό παιδί.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy