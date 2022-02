Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την περιοχή Βασίλκιβ στην περιφέρεια του Κιέβου, καθώς συνεχίζεται η στρατιωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Telegram o σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο, οι πύραυλοι έπληξαν το Βασίλκιβ και ξέσπασε φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Another wave of Russian GRAD barrage reported on Kharkov front.