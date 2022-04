Όλες οι ελεγχόμενες από την Ουκρανία πόλεις στην ανατολική περιοχή Λουγκάνσκ δέχονται συνεχώς σήμερα βομβαρδισμό από τις ρωσικές δυνάμεις και το σφυροκόπημα εντείνεται, δήλωσε στην τηλεόραση ο κυβερνήτης της περιοχής Σερχίι Χαϊντάι.

Ο ίδιος είπε ότι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν κάποιους οικισμούς για να ανασυγκροτηθούν αλλά ότι η κίνησή αυτή δεν ισοδυναμεί με σημαντικό πλήγμα.

Πάντως, σύμφωνα με τη βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, οι ρωσικές δυνάμεις δε σημείωσαν σημαντικά κέρδη τις τελευταίες 24 ώρες, παρά την αυξημένη δραστηριότητά τους, ενώ οι αντεπιθέσεις των Ουκρανών συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειές τους.

Παρά το ότι η Ρωσία ισχυρίζεται πως κατέκτησε τη Μαριούπολη, οι σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζουν να καταστρέφουν τις προσπάθειες της Μόσχας να καταλάβει την πόλη, δυσχεραίνοντας την πρόοδο τους στην περιοχή του Ντονμπάς, ανέφερε σε ανάρτησή του το υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



