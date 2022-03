Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε την τελευταία του ενημέρωση πληροφοριών, στην οποία λέει ότι τα στρατεύματα προσπαθούν να περικυκλώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά και να προελαύνουν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη.

Προσθέτει ότι Ρώσοι στρατιώτες προελαύνουν επίσης από την ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιοχή της Κριμαίας προς τα νότια σε μια κατεύθυνση προς την Οδησσό, το μεγαλύτερο λιμάνι και τρίτη πόλη της χώρας.

Ωστόσο, το βρετανικό υπουργείο επισημαίνει ότι η Ρωσία προχωρά μεν, αλλά καταγράφει μεγάλες απώλειες λόγω της της ουκρανικής αντίστασης.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



