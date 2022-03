Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε στρατιωτική βάση στο Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία.

Το Λβιβ, το οποίο απέχει περίπου 70 χλμ. από τα πολωνικά σύνορα, επλήγη από ρουκέτες, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Λβιβ και τη Χερσώνα και υπάρχουν αναφορές ότι το Λβιβ δέχεται ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις», σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Kyiv Independent.

Ωστόσο, αργότερα ανέφερε στο twitter ότι «οι εκρήξεις νωρίς το πρωί κοντά στο Λβιβ ήταν αποτέλεσμα της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών πυραύλων».

«Όλες οι στρατιωτικές μονάδες εργάζονται πλήρως, αναμένονται πρόσθετες πληροφορίες από τον αρχηγό της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

⚡️Early morning explosions near Lviv were the result of Ukraine’s air defense against Russian missiles, according to local lawmaker Igor Zinkevych.



“All military units are working fully, additional information is expected from the head of the region, he wrote March 13.