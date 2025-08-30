Λογαριασμός
Telegraph: Ο Τραμπ πρότεινε να σταλεί στην Ουκρανία αμερικανικός μισθοφορικός στρατός

Η πρόταση φέρεται να συζητείται μεταξύ των μέτρων που τα κράτη της Συμμαχίας των Προθύμων, με επικεφαλής Γαλλία και Βρετανία, έχουν συμφωνήσει να προτείνουν

Ουκρανία: Ο Τραμπ πρότεινε να σταλούν αμερικανικές μισθοφορικές δυνάμεις

Την εμπλοκή αμερικανικού ιδιωτικού στρατού (τύπου Blackwater ή Wagner στη Ρωσία), πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ για να βοηθήσουν αμυντικά και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στο πλαίσιο πιθανών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, στις συνομιλίες του με ευρωπαϊκά κράτη σχετικά με πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να πρότεινε τη συμμετοχή ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμπληρώσουν τις προσπάθειες των Ευρωπαίων εταίρων.

Η ιδέα είναι ότι αυτές οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην ενίσχυση των οχυρώσεων, στην κατασκευή νέων στρατιωτικών βάσεων και στην προστασία αμερικανικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, και η παρουσία Αμερικανών εργολάβων θα αποτελούσε ένα επιπλέον αποτρεπτικό μέσο για τη Ρωσία.

Η πρόταση φέρεται να συζητείται μεταξύ άλλων μέτρων που τα κράτη της Συμμαχίας των Προθύμων, με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν συμφωνήσει να προτείνουν.

Η χρήση ιδιωτικών στρατιωτικών εταιρειών, δηλαδή μισθοφορικών δυνάμεων, θα επέτρεπε στον Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη υποσχεθεί να μην στείλει τον αμερικανικό στρατό στην Ουκρανία, να καθησυχάσει τους φόβους των πιο «απομονωτιστών» Τραμπιστών, αναφέρουν πηγές της Telegraph.

Προηγουμένως, οι Financial Times αποκάλυψαν ότι ο Τραμπ, σε συνομιλίες με Ευρωπαίους, είχε προτείνει τη χρήση κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων σε μια «ουδέτερη ζώνη» που θα συμφωνηθεί ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τα δημοσιεύματα.

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συμφωνούν να αναπτύξουν εκπαιδευτές για τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις ως μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας.

 
