Τη συνεργασία των ΗΠΑ για να αυξήσουν την πίεση προς τον Πούτιν ζητούν οι ΥΠΕΞ της ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεργαστούν τώρα με την Ευρώπη προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και να τον αναγκάσουν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν το Σάββατο οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσερχόμενοι στην άτυπη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη, αρκετοί υπουργοί Εξωτερικών χωρών μελών της ΕΕ αναφέρθηκαν στους τρόπους που υπάρχουν ώστε να ασκηθεί πίεση στον Ρώσο ηγέτη και να ενισχυθεί η θέση του Κιέβου, όπως οι νέες κυρώσεις της ΕΕ, πιθανοί δασμοί στις ρωσικές εξαγωγές, η χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Μόσχας και οι αυστηρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και άλλοι υπογράμμισαν ωστόσο ότι αν και η Ευρώπη θα προχωρήσει με αυτές τις πρωτοβουλίες, θα είναι πραγματικά αποτελεσματικές μόνο εάν η Ουάσινγκτον συμμετάσχει στην προσπάθεια άσκησης πίεσης στον Πούτιν.

«Εάν σε λίγες μέρες, στο τέλος της περιόδου των δύο εβδομάδων που έχει υποδείξει ο [Αμερικανός] Πρόεδρος [Ντόναλντ] Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχίσει να αντιτίθεται σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τότε θα χρειαστεί να πιέσουν αυστηροποιώντας τις κυρώσεις - κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ευρωπαϊκές κυρώσεις», δήλωσε ο Μπαρό σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ επεξεργάζεται ένα 19ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο πιθανότατα θα στοχεύει τον ενεργειακό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διερευνά την πιθανότητα νέων δασμών στις ρωσικές εξαγωγές, ώστε να πιεστεί η οικονομία της Μόσχας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Politico.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνδράμουν αυτές τις ενέργειες προκειμένου να πείσουν τον Πούτιν να σταματήσει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, να συμφωνήσει σε μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τελικά να αποδεχτεί μια εκεχειρία, δήλωσαν άλλοι υπουργοί.

«Τώρα εργαζόμαστε πάνω στο 19ο πακέτο κυρώσεων. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό με τους διατλαντικούς φίλους μας, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε η Φινλανδή υπουργός Εξωτερικών Ελίνα Βάλτονεν.

Σημειώνεται ότι στις 22 Αυγούστου, ο Τραμπ έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων -την τελευταία σε μια σειρά προθεσμιών προς το Κρεμλίνο- για να συμφωνήσει ο Πούτιν σε απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, απειλώντας με συνέπειες σε περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος δεν δεχθεί.

Ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να εκτιμά ότι είναι απίθανο να συμβεί.

Εξ ου και οι εκκλήσεις από πολλές χώρες να αυξηθεί τώρα η πίεση προς τη Μόσχα.

«Πρέπει να ασκήσουμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση στον Πούτιν», δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, η χώρα του οποίου έχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ. «Νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές ότι [ο Πούτιν] προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο και να αποσπάσει την προσοχή από τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και υποδομών και, πιο πρόσφατα, εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο».

Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται στενά με ορισμένες χώρες της ΕΕ -γνωστές ως «Συμμαχία των Προθύμων»- για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από τη Συμμαχία των Πρόθυμων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ευρωπαϊκά στρατεύματα επί ουκρανικού εδάφους.

Την Παρασκευή, η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ είναι ανοιχτή στην εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

«Πρέπει να διαμορφωθούν εγγυήσεις ασφαλείας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.



