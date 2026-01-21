Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κλειστά τα σχολεία στη Σάμο λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Σάμο με απόφαση των Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αναστέλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Δήμαρχοι η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

Πηγή: skai.gr

