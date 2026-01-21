Η Περιφέρεια Αττικής σε ετοιμότητα για την κακοκαιρία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου λόγω της κακοκαιρίας, ελέγχοντας ρέματα και ποταμούς με ιδιαίτερη εστίαση στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η αυτοψία περιλάμβανε το ρέμα της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, τον Κηφισό ποταμό και τον Ιλισό ποταμό στην Καλλιθέα και το Μοσχάτο, όπου εξετάστηκε η ροή των υδάτων και η συμπεριφορά της κοίτης υπό την έντονη βροχόπτωση.

Τα επιχειρησιακά κλιμάκια της Περιφέρειας είναι σε διαρκή ανάπτυξη για την αποκατάσταση των συνεπειών της κακοκαιρίας και την αντιμετώπιση αυξημένων υδραυλικών πιέσεων σε διάφορα σημεία της Αττικής.

Αυτοψία σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου πραγματοποίησε το απόγευμα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την εν εξελίξει κακοκαιρία που πλήττει το σύνολο του Λεκανοπεδίου, ενώ επί ποδός βρίσκονται όλα τα συνεργεία της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε την αυτοψία από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, όπου προ εβδομάδων είχε καταγραφεί εκτεταμένη καθίζηση του εδάφους λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Στη συνέχεια, μετέβη στον Κηφισό, εστιάζοντας στη ροή των υδάτων και στη λειτουργία των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Η επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στον Ιλισό ποταμό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό τις παρούσες συνθήκες της έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.

Σημειώνεται ότι με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, όλοι οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες ήταν από τα ξημερώματα στις περιοχές ευθύνης τους και σε σημεία υψηλού ενδιαφέροντος και πως όλες οι αρμόδιες μονάδες της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας είχαν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέμβουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί. Παράλληλα από χθες το σύνολο των διαθέσιμων συνεργείων είχαν τοποθετηθεί επί του πεδίου σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης.

Ν.Χαρδαλιάς: Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση

Σε δήλωσή του από τον Άγιο Δημήτριο, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση και παρακολουθούμε διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα επιστημονικά μοντέλα» σημειώνοντας πως «από χθες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ένταση των φαινομένων, με διαφοροποιήσεις ως προς τη γεωγραφική τους εξέλιξη» και προσέθεσε:

«Στα σημεία όπου έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις, και ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως εδώ στον Άγιο Δημήτριο, η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη και δεν έχουν παρουσιαστεί νέα ζητήματα. Γνωρίζαμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Υπήρχε μάλιστα προγραμματισμός να ξεκινήσουν εντός των επομένων ημερών εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων για τη συγκράτηση των πρανών, ως προσωρινό μέτρο έως την ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος. Τα καιρικά φαινόμενα προηγήθηκαν του χρονοδιαγράμματος, ωστόσο προχωρήσαμε άμεσα σε σημειακές παρεμβάσεις, με βάση τα τεχνικά δελτία των υπηρεσιών μας, ώστε να οριοθετηθεί η ροή και να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου υπόσκαφου».

Όπως επισήμανε «αντιμετωπίζουμε παθογένειες δεκαετιών» καθώς «για πολλά χρόνια δεν υπήρξαν ολιστικά σχέδια διευθέτησης ρεμάτων και ρύθμισης των πολεοδομικών ζητημάτων γύρω από αυτά» και σημείωσε:

«Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, γίνονται ουσιαστικά βήματα. Στους 25 μήνες της έως τώρα θητείας μου, έχω δεσμευτεί για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων. Σήμερα, 13 από τα έργα αυτά βρίσκονται σε φάση κατασκευής, 17 έχουν ήδη δημοπρατηθεί και έως το τέλος του 2026 όλα θα έχουν δρομολογηθεί. Και τα 54! Αυτό απαιτεί μελέτες, αδειοδοτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, για τις οποίες διαθέτουμε πλέον τα απαραίτητα νομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία και κινούμαστε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα.

Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής: οι υποδομές του Λεκανοπεδίου είναι παλιές. Η Αττική αναπτύχθηκε άναρχα επί δεκαετίες και δεν σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί πέντε εκατομμύρια κατοίκους και επισκέπτες. Ωστόσο βήμα - βήμα, μέρα με τη μέρα, δουλεύουμε μεθοδικά προκειμένου να παράγουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στο πεδίο χρειάζονται λίγα λόγια, πολλή δουλειά και κυρίως σχέδιο. Αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το σημερινό κλείσιμο των σχολείων ο κ. Χαρδαλιάς είπε:

«Υπάρχει πλήρης συντονισμός και με την Πολιτεία. Αποφάσεις όπως αυτή που αφορά τη λειτουργία ή μη των σχολείων, δεν λαμβάνονται αυθαίρετα, αλλά βάσει των εισηγήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, του αρμόδιου επιστημονικού οργάνου που διαθέτει ο κρατικός μηχανισμός. Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούνται προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό. Γι' αυτό και το κράτος πρέπει να μεριμνήσει για το ζήτημα, ιδίως όταν και οι δύο γονείς εργάζονται ή όταν μιλάμε για μονογονεϊκές οικογένειες. Είναι κάτι που έχουμε θέσει και πιστεύω ότι θα υπάρξει σχετική πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες».

Κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στην Αττική αύριο, Πέμπτη.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής καθώς μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως εφόσον κατά τόπους παρατηρηθούν προβλήματα, τότε τυχόν ζητήματα θα εξεταστούν περιπτωσιακά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

