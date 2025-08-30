Iσραήλ: Σχεδιάζει να επιβραδύνει ή να σταματήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ σύντομα θα επιβραδύνει ή θα σταματήσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε τμήματα της βόρειας Γάζας, καθώς επεκτείνει την επίθεσή του, προσπαθώντας να εξουδετερώσει τη Χαμάς, ανέφερε αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε στο Associated Press ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις αεροπορικές ρίψεις πάνω από την πόλη της Γάζας τις επόμενες ημέρες και θα μειώσει την άφιξη φορτηγών βοήθειας στο βόρειο τμήμα της λωρίδας, καθώς προετοιμάζεται να εκκενώσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους προς τα νότια του θύλακα.

Το Ισραήλ κήρυξε την Παρασκευή την πόλη της Γάζας ως ζώνη μάχης, αποκαλώντας την προπύργιο της Χαμάς και επιμένοντας ότι ένα δίκτυο σηράγγων παραμένει σε χρήση παρά τις αλλεπάλληλες προηγούμενες μεγάλης κλίμακας επιδρομές στην περιοχή κατά τη διάρκεια του σχεδόν 23μηνου πολέμου.

Η απόφαση έρχεται εβδομάδες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε για πρώτη φορά σχέδια για επέκταση της επίθεσής του στην πόλη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο. Τις τελευταίες ημέρες, ο στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις στα περίχωρα της πόλης.

Είναι ασαφές πότε θα ξεκινήσει η αναστολή της βοήθειας και πότε θα σταματήσουν πλήρως οι αεροπορικές ρίψεις. Δεν είχαν γίνει αεροπορικές ρίψεις για αρκετές ημέρες σε όλη τη Γάζα, ένα διάλειμμα από τις σχεδόν καθημερινές ρίψεις των τελευταίων εβδομάδων, σχολιάζουν οι Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις αεροπορικές ρίψεις ή τον τρόπο με τον οποίο θα παρέχει βοήθεια στους Παλαιστίνιους, καθώς το Ισραήλ εντείνει την επίθεσή του.

Την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντράι, κάλεσε τους Παλαιστίνιους να διαφύγουν προς νότο, χαρακτηρίζοντας την εκκένωση «αναπόφευκτη».

Ομάδες βοήθειας προειδοποιούν ότι μια μεγάλης κλίμακας εκκένωση της πόλης της Γάζας θα επιδεινώσει την ήδη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: skai.gr

