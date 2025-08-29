Ζελένσκι: «Όχι» στη ζώνη ασφαλείας 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Κατηγορηματικά αντίθετος εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο σχέδιο για ζώνη ασφαλείας μήκους 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που φέρεται να εξετάζουν Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνη ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση που καθοδηγείται από την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), και ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ένα είδος ζώνης ασφαλείας υπήρχε ήδη λόγω της απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στην πρώτη γραμμή.

Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν αποστρατιωτικοποιημένες ζώνες μεταξύ εμπόλεμων χωρών, όπως η Βόρεια και η Νότια Κορέα, και φυσικά όρια όπως το Σιδηρούν Παραπέτασμα - το οποίο χώριζε τη Σοβιετική Ένωση από τη Δύση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχολιάζει το BBC.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας μήκους 40 χιλιομέτρων μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών μετώπων στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, μια πρόταση την οποία η Μόσχα έχει αποδεχθεί και που πιθανότατα θα αυξήσει τον αριθμό των ευρωπαϊκών ειρηνευτικών στρατευμάτων αναφέρει το Politico.

Σύμφωνα με το Politico που επικαλείται πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες, η πρόταση αυτή είναι μία από τις πολλές που εξετάζουν στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι σε περίπτωση μιας μεταπολεμικής συμφωνίας ή μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία για το πόσο βαθιά θα μπορούσε να είναι η ζώνη, ενώ παραμένει ασαφές αν το Κίεβο θα αποδεχόταν ένα τέτοιο σχέδιο, καθώς πιθανότατα θα συνεπαγόταν εδαφικές παραχωρήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνεται να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη ζώνη ασφαλείας.

Το γεγονός ότι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποκλείσουν μια λωρίδα γης εντός της Ουκρανίας για να επιβάλουν μια εύθραυστη ειρήνη δείχνει την απελπισία των συμμάχων του ΝΑΤΟ να βρεθεί λύση σε έναν πόλεμο που πλησιάζει τον τέταρτο χρόνο του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει δείξει καμία διάθεση να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Την Πέμπτη η Μόσχα εξαπέλυσε μια σπάνια επίθεση στο κέντρο του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

