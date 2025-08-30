Δανία: Το Ισραήλ υπονομεύει μια λύση δύο κρατών στη Γάζα

«Το Ισραήλ αυτήν τη στιγμή υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την άτυπη συνάντηση με τους ομολόγους του της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Μια λύση δύο κρατών θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, το οποίο θα συνυπήρχε με το Ισραήλ.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα καθίσταται ολοένα και πιο απίθανο εν μέσω της καταστροφής στη Γάζα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της ισλαμιστικής ομάδας Χαμάς, καθώς και την επέλαση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη.



Πηγή: skai.gr

