Μάντσεστερ Σίτι: Αποζημιώνει τους οπαδούς της για την τριάρα στη Νορβηγία

Το βράδυ της Τρίτης δεν ήταν ιδανικό για τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «σίτιζενς» αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Μπόντο Γκλιμτ και έφυγαν με σκυμμένο κεφάλι από τη Νορβηγία, χάνοντας με το βαρύ 3-1 για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά από αυτό το κάζο, η Σίτι αποφάσισε να αποζημιώσει τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν στον νορβηγικό βορρά. Κάτι που το ανακοίνωσαν οι αρχηγοί της ομάδας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, ζητώντας με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη για την εικόνα και την ήττα.

«Οι οπαδοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τη θυσία που κάνουν οι οπαδοί μας όταν ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να μας υποστηρίξουν εντός και εκτός έδρας και δεν θα την θεωρήσουμε ποτέ δεδομένη. Είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι για τους οπαδούς που μας υποστήριξαν, στο παγωμένο κρύο, σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς στο γήπεδο. Η κάλυψη του κόστους αυτών των εισιτηρίων για τους οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπόντο είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε».

