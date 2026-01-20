Λογαριασμός
«Άντε γ… κύριε πρόεδρε»: Δανός ευρωβουλευτής στον Τραμπ - Δείτε βίντεο

«Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο ευρωκοινοβούλιο

Δανός ευρωβουλευτής

Σκληρή λεκτική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε Δανός ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.


 

TAGS: Ευρωκοινοβούλιο Δανία Γροιλανδία Ντόναλντ Τραμπ
