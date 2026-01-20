«Άντε γ… κύριε πρόεδρε»: Δανός ευρωβουλευτής στον Τραμπ - Δείτε βίντεο

Σκληρή λεκτική επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε Δανός ευρωβουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Danish MEP Anders Vistisen to Trump:



Let me put this in words you might understand: Mr. President, fuck off. pic.twitter.com/GMYE5c1OCu January 20, 2026

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστιζεν απέρριψε κατηγορηματικά τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Ας το θέσω με λέξεις που ίσως καταλάβετε: κύριε πρόεδρε, άντε γ……», δήλωσε ο Άντερς Βίστιζεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.





Πηγή: skai.gr

