Μια ακόμα απαγωγή δημάρχου, αυτή της πόλης Ντνιπορούντνι, καταγγέλλει το Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, ανέφερε ότι «σήμερα, Ρώσοι εγκληματίες πολέμου απήγαγαν έναν άλλο δημοκρατικά εκλεγμένο Ουκρανό δήμαρχο, τον επικεφαλής του Ντνιπορούντνι, Yevhen Matveyev. Λαμβάνοντας μηδενική τοπική υποστήριξη, οι εισβολείς στρέφονται στον τρόμο».

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε όλα τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς να σταματήσουν τη ρωσική τρομοκρατία κατά της Ουκρανίας και της δημοκρατίας.

