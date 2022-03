Από το 1990 έως το 1993, ο Αφροαμερικανός Rodney Barnette λειτούργησε το πρώτο γκέι μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο.

H γκαλερί The Kitchen της Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με το The Studio Museum του Χάρλεμ, φιλοξένησαν την πρώτη παρουσίαση στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ της εγκατάστασης που έχει δημιουργήσει η κόρη του Rodney, η Sadie Barnette για το The New Eagle Creek Saloon, ένα καταφύγιο της πολυεθνικής γκέι κοινότητας του Φρίσκο, περιθωριοποιημένης τότε από άλλους χώρους συνεύρεσης στην πόλη.



Η 37χρονη σήμερα Sadie, ήταν επτά χρονών όταν ο πατέρας της την πήγε στο The New Eagle Creek Saloon, στη Market Street. Τότε, το μπαρ ήταν χορηγός για ένα άρμα στην Pride Parade του Σαν Φρανσίσκο το 1992. Ο Ρόντνεϊ άνοιξε το μπαρ «λόγω του ρατσισμού τον οποίο εκείνος και η πολυφυλετική ομάδα γκέι φίλων του βίωναν στα γκέι μπαρ των Λευκών στο Σαν Φρανσίσκο» όπως είπε η Sadie Barnette. «Οπότε, στην ουσία, ήταν από ανάγκη· ήταν για την αξιοπρέπεια του να είσαι όμορφος και Μαύρος και γκέι στο Σαν Φρανσίσκο της δεκαετίας του 1990 που άνοιξε το μπαρ. Και, πραγματικά, κατέληξε να είναι ένα είδος κέντρου για την κοινότητα, ένα καταφύγιο».



Τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια, η με έδρα το Oakland καλλιτέχνις εστίασε την δραστηριότητά της στον πατέρα. Το 2011, ενώ εργαζόταν για το μεταπτυχιακό της στο University of California, ο πατέρας της πρότεινε να υποβάλουν αίτηση για να πάρουν στα χέρια τους τον φάκελο παρακολούθησής του από το FBI· τις δεκαετίες του 1960 και 1970, ο Rodney Barnette ήταν μέλος των Μαύρων Πανθήρων. Τον φάκελο, 500 σελίδων, τον απέκτησαν μετά από τέσσερα χρόνια και η Sadie ενέταξε το υλικό στην καλλιτεχνική έκφρασή της.

