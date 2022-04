Απόλυτη καταστροφή, βομβαρδισμός αμάχων, ισοπέδωση πόλεων, τρομοκρατία, φρίκη... Όλα στοιχεία που παραπέμπουν σε θηριωδία των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η οποία αποτυπώνεται και αποδεικνύεται από τα γεγονότα στην Μπούκα, στην Μποροντιάνκα και από σήμερα στο Kραματόρσκ. Εικόνες που πλέον γίνονται σήμα κατατεθέν της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με νεκρούς αμάχους να βρίσκονται «πεταμένοι» στον κεντρικό δρόμο της Μπούκα, την Μποροντιάνκα να βομβαρδίζεται ανηλεώς και να ισοπεδώνεται και το Πραματόρσκ να δέχεται πυραυλική επίθεση στον σιδηροδρομικό του σταθμό, εκεί που χιλιάδες πολίτες, γυναίκες και παιδιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στα τρένα της μεγάλης φυγής και της σωτηρίας από τη φρίκη του πολέμου.

Ο γερμανικός Spieghel αποκάλυψε τις συνομιλίες των Ρώσων επιτελών, τις οποίες υπέκλεψε η γερμανική αντικατασκοπεία, με τον επικεφαλής των ρωσικών δυνάμεων να δίνει σαφή εντολή για βομβαρδισμό αμάχων. Η αντίδραση της Μόσχας ήταν άμεση, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια, fake news και σκηνοθετημένες εικόνες από τους Ουκρανούς, τόσο στην Μπούκα όσο και σε άλλες παρόμοιες θηριωδίες, που κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Η πραγματικότητα, όμως, ξεπερνά τη ρητορική. Οι νέες εικόνες από τον βομβαρδισμό του σιδηροδρομικού σταθμού στο Kραματόρσκ έχουν συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Πόσω μάλλον όταν στο σημείο δεν ήταν συγκεντρωμένοι Ουκρανοί στρατιώτες, αλλά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι που ήθελαν να φύγουν μακριά από τη φρίκη του πολέμου. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 50, εκ των οποίων τα 12 είναι παιδιά, ενώ εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.

Ο πόλεμος δεν έχει κανόνες, όμως οι εικόνες από το Κραματόρσκ παραβιάζουν τα όρια της ανθρώπινης ανοχής. Ακολουθούν ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν συνωστισμένοι ελπίζοντας να καταφέρουν να διαφύγουν από την φρίκη του πολέμου.

Από το χτύπημα έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 12 παιδιά και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε σήμερα το «κακό δίχως όριο» που έχει εξαπολύσει η Ρωσία, ύστερα από την επίθεση στο Κραματόρσκ.

«Χωρίς τη δύναμη και το κουράγιο να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν με κυνισμό τον άμαχο πληθυσμό. Είναι ένα κακό που δεν έχει όριο. Και εάν δεν υπάρξει τιμωρία, δεν θα σταματήσει ποτέ», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, αποκηρύσσοντας τις «απάνθρωπες» μεθόδους των ρωσικών δυνάμεων.



Για προβοκάτσια μιλά η Μόσχα

Πάντως, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για χτύπημα στο Κραματόρσκ, συμπληρώνοντας ότι μόνο ο ουκρανικός στρατός διαθέτει αυτόν τον τύπο πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε.Σύμφωνα με την Μόσχα, ο πύραυλος ήταν παρόμοιος με αυτόν που έπληξε το κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ στις 14 Μαρτίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, περίπου 4.000 άνθρωποι -οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά- βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό την ώρα του χτυπήματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, μεταξύ των νεκρών είναι και δύο παιδιά.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για μια νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, γνωστό ως Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Οι τοπικές αρχές σε κάποιες περιοχές καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν όσο είναι ακόμα δυνατόν και σχετικά ασφαλές για να το κάνουν.

Σημειώνεται ότι η επίθεση αυτή έρχεται μετά από αναφορές για μπλοκάρισμα τριών τρένων εκκένωσης σε συνέχεια αεροπορικής επιδρομής που σημειώθηκξε χθες το βράδυ στον σιδηρόδρομο που ελέγχεται από την Ουκρανία κοντά στο σταθμό Μπαρνίκοφ στην ανατολική Ουκρανία.

Τα δρομολόγια των τρένων από το Σλοβιάνσκ, το Κραματόρσκ και το Λίμαν, που βρίσκονται στην περιοχή του Ντόνετσκ, αποκλείστηκαν, ανέφερε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Hromadske.

Οι ουκρανικές αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν αμάχους από τις περιφέρειες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που απειλούνται με άμεσα επικείμενη ευρείας κλίμακας επίθεση του ρωσικού στρατού, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι καταστροφές στην Μποροντιάνκα είναι ακόμη χειρότερες από αυτές που διαπιστώθηκαν πρόσφατα σε προάστια της πρωτεύουσας που ανακαταλήφθηκαν μετά την αποχώρηση ρωσικών στρατευμάτων.

Απορία, πάντως, προκαλεί το μήνυμα που είναι γραμμένο πάνω σε πύραυλο που χτύπησε το Κραματόρσκ. Πρόκειται για δύο λέξεις «για» και «παιδιά».

Η απλή μετάφραση είναι «για τα παιδιά». Ωστόσο, σύμφωνα με το skynews, μπορεί να σημαίνει «γι' αυτό που συνέβη στα παιδιά». Kατά άλλη ερμηνεία, πρόκειται για το δεύτερο μέρος ρωσικού συνθήματος «για την πατρίδα, για τα παιδιά».



