Κουλέμπα για πυραυλικές επιθέσεις: Η Ρωσία επιδιώκει ακόμα να σκοτώσει Ουκρανούς αμάχους

«Η Ρωσία έχει ακόμα τους πυραύλους και τη βούληση να σκοτώσει Ουκρανούς» τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα, σχολιάζοντας τις νέες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα το πρωί.

Το γραφείο Τύπου του πρόεδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Ουκρανία λόγω ζημιών σε υποδομές ζωτικής σημασίας.



«Μια άλλη παρτίδα ρωσικών πυραύλων πλήττει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Αντί να πολεμά στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία πολεμά τους αμάχους. Μην δικαιολογείτε αυτές τις επιθέσεις αποκαλώντας τες ‘απάντηση’. Η Ρωσία το κάνει αυτό γιατί έχει ακόμα τους πυραύλους και τη βούληση να σκοτώσει Ουκρανούς» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντμίτρο Κουλέμπα.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.