

«Το Ισραήλ θα λάβει τις δικές του αποφάσεις και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την προστασία του, ακόμη και αν αυτό είναι αντίθετο με τις συμβουλές των συμμάχων του», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απορρίπτοντας τις προτροπές του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον αλλά και της Γερμανίδας ομολόγου του, Αναλένα Μπέρμποκ οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί του χθες, Τετάρτη.



Οι σύμμαχοι του Ισραήλ καλούν την πολιτική ηγεσία της χώρας να επιδείξει αυτοσυγκράτηση κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως μία άμεση σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Οι διπλωματικές πιέσεις των συμμάχων συμπίπτουν με τις προειδοποιήσεις του προέδρου του Ιράν πως ακόμη και η «παραμικρή ενέργεια» κατά του ιρανικού εδάφους θα φέρει «μαζική και σκληρή απάντηση».Παρά τη σκληρή ρητορική των Ισραηλινών, αναλυτές αναφέρουν πως το Τελ Αβίβ είναι απίθανο να επιτεθεί απευθείας κατά του Ιράν χωρίς, τουλάχιστον, την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, θα μπορούσε να καταφύγει σε άλλες μεθόδους όπως στοχεύοντας ανώτατους Ιρανούς διοικητές ή υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις σε άλλες χώρες ή ακόμη και εξαπολύοντας κυβερνοεπίθεση.με άπαντες να συμφωνούν πως ένας και μόνο λανθασμένος υπολογισμός και από τις δύο πλευρές θα τυλίξει τη Μέση Ανατολή στις φλόγες του πολέμου.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ εξέτασε τη Δευτέρα να ανάψει το πράσινο φως, ώστε οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να επιτεθούν κατά του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους, αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν σε αντεπίθεση εξαιτίας επιχειρησιακών λόγων. Όπως επίσης τονίζεται για την απόφαση αναμονής μέχρι νεοτέρας ενημερώθηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται – σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης – να συνεδριάζει από κοινού το Πολεμικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας. Όπως αναφέρει ο ισραηλινός ιστότοπος Ynet, επί τάπητος αναμένεται να τεθούν η πιθανή απάντηση του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι υπό κατάρρευση συνομιλίες με τη Χαμάς αλλά και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της, υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ στα βόρεια του Ισραήλ.Την ίδια στιγμή, και ενόσω ολόκληρη η περιοχή έχει τεθεί σε συναγερμό και, συνεπώς, τα αραβικά κράτη ανησυχούν ανοιχτά για την επόμενη ημέρα, το Κατάρ φαίνεται να επαναξιολογεί τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.Σε κοινή του συνέντευξη με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο πρωθυπουργός της χώρας, Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι, υπογράμμισε ότι, επειδή κάποιοι πολιτικοί κάνουν κατάχρηση αυτού για να προωθήσουν τους δικούς τους στόχους» προσθέτοντας, στη συνέχεια, ότι το Κατάρ θα λάβει «εν ευθέτω χρόνο απόφαση» για το αν θα συνεχίσει ή όχι να εμπλέκεται στις συνομιλίες.Στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται και συζητούν την επέκταση των κυρώσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στην Τεχεράνη ενώ ήδη καλούν όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Προσερχόμενος στη Σύνοδο ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρο, υποστήριξε πως στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης θα πρέπει να προστεθούν στην ευρωπαϊκή λίστα με τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς κάλεσε εκ νέου σε αυτοσυγκράτηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.