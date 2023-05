Η Wagner αποσύρεται από το Μπαχμούτ - «Παραδίδουμε στον ρωσικό στρατό», δήλωσε ο Πριγκόζιν (βίντεο)

Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner άρχισε να αποσύρει τις δυνάμεις της από την ουκρανική, ισοπεδωμένη πόλη Μπαχμούτ και παραδίδει τις θέσεις της εκεί στον ρωσικό τακτικό στρατό, δήλωσε ο ιδρυτής της Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Telegram από την υπηρεσία Τύπου του και δείχνει τον Πριγκόζιν, με εξάρτυση μάχης, να στέκεται δίπλα σε κατεστραμμένη πολυκατοικία και να συνομιλεί με τους μαχητές της οργάνωσης.

«Αποσύρουμε τις μονάδες από το Μπαχμούτ. Από σήμερα στις πέντε το πρωί, 25 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου, οι περισσότερες από τις μονάδες θα μετακινηθούν σε στρατόπεδα στα μετόπισθεν. Παραδίδουμε τις θέσεις μας στον στρατό», δήλωσε.

Prigozhin, the leader of Russia's Wagner troops, announced that his units have started "relocating" from Bakhmut to rear positions.



