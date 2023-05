Κόλαση φωτιάς στο κέντρο του Σίδνεϊ– Καίγονται κτίρια (βίντεο) 

Τεράστια πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε επταώροφο κτίριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σίδνεϊ και επεκτείνεται και σε άλλα

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 20 οχήματα επιχειρούν σήμερα για να κατασβέσουν τεράστια πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο του Σίδνεϊ, κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, και επεκτείνεται και σε άλλα.

SURRY HILLS | Fire and Rescue NSW continues to douse major fire in multi-storey building. Fire and Rescue NSW (FRNSW) has upgraded today's inferno in Surry Hills to a '10th alarm' status, the most severe type of fire.



More than 100 firefighters... https://t.co/nENLlnnTBX — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

«Το κτίριο καταρρέει, ενώ η πυρκαγιά αρχίζει να επεκτείνεται σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων πολυκατοικίες», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι πυροσβέστες της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι οποίοι έχουν αποκλείσει την περιοχή.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

Τηλεοπτικές εικόνες δείχνουν πυροσβέστες να προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά ενώ να σταθμευμένο αυτοκίνητο έχει τυλιχθεί επίσης στις φλόγες.

Φλεγόμενα συντρίμμια έχουν επίσης πέσει σε εξώστη γειτονικού κτιρίου, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές εικόνες.

Woah huge fire in the heart of Surry Hills right now in Sydney, sent by @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T — Evelyn Leckie (@Evelyn_Leckie) May 25, 2023

«Τρομερή πυρκαγιά στο Σάρι Χιλς στην εκλογική περιφέρειά μου. Παρακαλώ να παραμείνετε ασφαλείς και να ακούτε τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», έγραψε στο Twitter η βουλευτής Τάνια Πλίμπερσεκ.

Terrible fire in Surry Hills in my electorate. Please stay safe and listen to instructions from emergency services.



Thanks to @FRNSW who are on the scene working to get it under control. — Tanya Plibersek (@tanya_plibersek) May 25, 2023

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

