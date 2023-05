Πριγκόζιν: Ο επικεφαλής της Wagner προειδοποιεί τη Ρωσία για τις προθέσεις των Ουκρανών

Η Ουκρανία προετοιμάζει αντεπίθεση που έχει στόχο να απωθήσει τα ρωσικά στρατεύματα πίσω στα σύνορα που υπήρχαν πριν από το 2014 όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, σημείωσε ο Πριγκόζιν. Η Ουκρανία θα προσπαθήσει να περικυκλώσει την Μπαχμούτ και να επιτεθεί στην Κριμαία, πρόσθεσε.

"Το πιθανότερο είναι ότι αυτό το σενάριο δεν θα είναι καλό για τη Ρωσία άρα χρειάζεται να προετοιμαστούμε για έναν δύσκολο πόλεμο", υπογράμμισε σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στο κανάλι του στην εφαρμογή Telegram.

"Βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση που θα μπορούσαμε γαμ... να χάσουμε τη Ρωσία - αυτό είναι το βασικό πρόβλημα (...) Χρειάζεται να επιβάλλουμε στρατιωτικό νόμο", συνέχισε.

Watch this! Prigozhin told the history of the Russian "special military operation". He recognises Russian military failures in Ukraine 👇 pic.twitter.com/EsRwoeNSIS