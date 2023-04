Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Wagner απελευθερώνει πάνω από 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους λόγω του Πάσχα

Η ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner έστειλε τουλάχιστον 100 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου πίσω στις ουκρανικές δυνάμεις με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα από τον ιδρυτή της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν.

«Ετοιμάστε τους όλους, δώστε τους τροφή και νερό, ελέγξτε τους τραυματίες», φαίνεται να δηλώνει ο Πριγκόζιν στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από την υπηρεσία Τύπου του. Στη συνέχεια φαίνεται μια ομάδα Ουκρανών αιχμαλώτων να ενημερώνονται ότι θα επιστρέψουν στις ουκρανικές δυνάμεις με αφορμή το Πάσχα. «Ελπίζω ότι δεν θα ξαναπέσετε στα χέρια μας», λέει ένοπλος μισθοφόρος της Wagner στους άνδρες, πριν αυτοί επιβιβαστούν σε φορτηγό.

