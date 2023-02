Βίντεο: «Τρελό φορτηγό» παρά λίγο να χτυπήσει τον πρωταγωνιστή σε γύρισμα – «Γλίτωσα τη ζωή μου για δευτερόλεπτα»

Στη δημοσιότητα δόθηκε η τρομακτική στιγμή που ένας Ινδός ηθοποιός παραλίγο να χτυπηθεί από ένα εκτός ελέγχου φορτηγό στα γυρίσματα ταινίας.

Ο δημοφιλής ηθοποιός του Bollywood Βισάλ ανήρτησε στο Twitter το βίντεο από τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Mark Anthony». Τα πλάνα από γυρίσματα δείχνουν το εκτός ελέγχου φορτηγό, βαριά φορτωμένο με εξοπλισμό, να γκρεμίζει μια πύλη και να κατευθύνεται με ταχύτητα προς ένα πλήθος ανθρώπων της παραγωγής. Ο Βισάλ φαίνεται ξαπλωμένος στο έδαφος στο πλαίσιο της σκηνής, συνειδητοποιώντας ξαφνικά ότι φορτηγό κατευθύνεται προς το μέρος του. Ένα άτομο σπεύδει να τον τραβήξει.

«Μόλις γλίτωσα τη ζωή μου ήταν θέμα λίγων δευτερολέπτων και λίγων ιντσών, χάρη στον Παντοδύναμο» Μουδιασμένος με αυτό το περιστατικό, ξανά στα πόδια μου και γυρίζω για γύρισμα» σχολίασε εμφανώς ανακουφισμένος ο ηθοποιός στον επίσημο λογαριασμό του.

Jus missed my life in a matter of few seconds and few inches, Thanks to the Almighty



Numb to this incident back on my feet and back to shoot, GB pic.twitter.com/bL7sbc9dOu