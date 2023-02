Κίνα: Η κυβέρνηση συνέλαβε εργαζόμενους ως υπεύθυνους για την κατάρρευση του ορυχείου

Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό εργαζομένων που θεωρούνται υπεύθυνοι για το υπαίθριο ανθρακωρυχείο που κατέρρευσε στην αυτόνομη περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας της Βόρειας Κίνας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το τοπικό αρχηγείο για τις επιχειρήσεις διάσωσης.



Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της κατάρρευσης της πλαγιάς, ανέφερε το αρχηγείο.

🚨 Breaking:



🇨🇳 50 Stuck After China Mine Collapse: Two Killed, Reports



On Wednesday, a "catastrophic collapse" occurred in a mine in Inner Mongolia, and rescuers are currently working to free the trapped miners. pic.twitter.com/KIJzmsEIaO