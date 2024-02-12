DW: Η σκοτεινή πλευρά του ονείρου - Αύξηση των αστέγων στη Νέα Υόρκη

Το αμερικάνικο όνειρο που... σβήνει! Ο σύγχρονος κόσμος διαφέρει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό που κάποτε ονοματίζαμε «αμερικάνικο όνειρο», μετατρέπεται σε εφιάλτη σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με κακοτυχία.
Για πολλούς, η Νέα Υόρκη είναι ένα μέρος που αναζητούν το όνειρό τους. Όμως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά.
Ο Τζον Τόρες και η οικογένειά του ζουν σε ένα από τα καταφύγια αστέγων της αμερικανικής μεγαλούπολης και περιγράφει στην DW τον εφιάλτη που βιώνει.
