DW: Η σκοτεινή πλευρά του ονείρου - Αύξηση των αστέγων στη Νέα Υόρκη

Το αμερικάνικο όνειρο που... σβήνει! Ο σύγχρονος κόσμος διαφέρει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό που κάποτε ονοματίζαμε «αμερικάνικο όνειρο», μετατρέπεται σε εφιάλτη σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με κακοτυχία.

Για πολλούς, η Νέα Υόρκη είναι ένα μέρος που αναζητούν το όνειρό τους. Όμως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά.

Ο Τζον Τόρες και η οικογένειά του ζουν σε ένα από τα καταφύγια αστέγων της αμερικανικής μεγαλούπολης και περιγράφει στην DW τον εφιάλτη που βιώνει.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

