DW: Η σκοτεινή πλευρά του ονείρου - Αύξηση των αστέγων στη Νέα Υόρκη

Ο Τζον Τόρες περιγράφει τον εφιάλτη που βιώνει

Τζον Τόρες

Το αμερικάνικο όνειρο που... σβήνει! Ο σύγχρονος κόσμος διαφέρει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό που κάποτε ονοματίζαμε «αμερικάνικο όνειρο», μετατρέπεται σε εφιάλτη σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με κακοτυχία.

Για πολλούς, η Νέα Υόρκη είναι ένα μέρος που αναζητούν το όνειρό τους. Όμως υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά.

Ο Τζον Τόρες και η οικογένειά του ζουν σε ένα από τα καταφύγια αστέγων της αμερικανικής μεγαλούπολης και περιγράφει στην DW τον εφιάλτη που βιώνει.

