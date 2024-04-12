Γερμανία: Σύλληψη τριών εφήβων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τρεις εφήβους, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στο όνομα του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με τοπικούς εισαγγελείς.

Οι συλληφθέντες δύο κορίτσια και ένα αγόρι ηλικίας 15 έως 16 ετών, «είναι ύποπτοι ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση και ότι επρόκειτο να την πραγματοποιήσουν», αναφέρουν οι Γερμανοί εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους.

Και οι τρεις προέρχονται από την περιοχή του Ντίσελντορφ και είχαν επίσης «δεσμευτεί να διέπραξαν ένα έγκλημα - φόνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια», προσθέτουν οι εισαγγελείς.

Οι ανακριτές δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το φερόμενο σχέδιο, αναφέροντας ότι η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Ωστόσο, η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι οι νεαροί φέρεται να σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και με μαχαίρι στο όνομα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι στόχοι τους πιστεύεται ότι θα ήταν Χριστιανοί και αστυνομικοί, ενώ σύμφωνα με την έρευνα οι ύποπτοι σχεδίαζαν να αποκτήσουν πυροβόλα όπλα.

Η Γερμανία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού υπό τον φόβο ισλαμιστικών επιθέσεων από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς τον Οκτώβριο, με τον αρχηγό της εσωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας να προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος τέτοιων επιθέσεων είναι «πραγματικός και υψηλότερος από ό,τι ήταν εδώ και πολύ καιρό».



Πηγή: skai.gr

