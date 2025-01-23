Ουκρανία: Ένας νεκρός και 16 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια

Ρωσικό πλήγμα στην πόλη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο ενώ 16 τραυματίσθηκαν την περασμένη νύκτα, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Ρωσική επίθεση με πύραυλο στη Ζαπορίζια σκότωσε έναν άνθρωπο», έναν 47χρονο άνδρα, έγραψε στο Telegram ο Ιβάν Φεντόροφ, προσθέτοντας ότι ένα κοριτσάκι δύο μηνών βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών και δημοσιεύοντας εικόνες από πολυκατοικίες που έχουν πληγεί.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η περιφέρεια έγινε μέσα σε 24 ώρες στόχος 361 πληγμάτων σε 10 τοποθεσίες, τα τέσσερα από τα οποία με πυραύλους στην πόλη Ζαπορίζια και 188 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο ρωσικός στρατός έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις του στη νότια Ουκρανία και έχει πολλαπλασιάσει τα πλήγματα στη Ζαπορίζια, πόλη που πριν από τον πόλεμο είχε 700.000 κατοίκους.

Ο ρωσικός στρατός προωθήθηκε πρόσφατα στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν υπό την κατοχή τους ένα μικρό τμήμα της ρωσικής περιφέρειας του Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

