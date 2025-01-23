Λος Άντζελες: Νέα, θηριώδης πυρκαγιά στα περίχωρα της λίμνης Καστέικ - Βίντεο, φωτογραφίες

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Τετάρτη βόρεια του Λος Άντζελες, στα περίχωρα της λίμνης Καστέικ και εξαπλώνεται ταχύτατα, λόγω των θερμών και ξηρών ανέμων Σάντα Άνα.

Οι αρχές έχουν διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τουλάχιστων 30.000 κατοίκων της περιοχής ενώ σε μικρή απόσταση από τη λίμνη, τέσσερις φυλακές, όπου είναι έγκλειστοι συνολικά 4.700 άνθρωποι, απειλούνται από τις φλόγες.

#UPDATE: A view of the now 9,400-acre #HughesFire from Sky5, where 4,000 firefighting personnel are assigned and more than 30,000 residents have been forced to evacuate. WATCH LIVE COVERAGE: https://t.co/QdxWZ4ibDh pic.twitter.com/UBXmCpUUG5 — KTLA (@KTLA) January 23, 2025

Η πυρκαγιά στην περιοχή Hughes - που ήδη δοκιμάστηκε σκληρά από καταστροφικές φωτιές αυτόν τον μήνα - είχε κάψει χθες πάνω από 20.000 στρέμματα μέσα σε δυο ώρες.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν αστυνομικούς να περιπολούν και να ζητούν από κατοίκους να φύγουν. Ελικόπτερα και αεροσκάφη έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού στις φλόγες για να τις περιορίσουν, ενώ επιχειρούσαν επίσης μέλη του πυροσβεστικού σώματος στο έδαφος.

Σύμφωνα με τους LA Times, οι φλόγες βρίσκοταν χθες περίπου 8 χλμ από τις φυλακές της Καστέικ.

Οι αρχές μετέφεραν περίπου 480 κρατούμενους από μια εγκατάσταση σε στυλ στρατώνα σε μια πιο στιβαρή κατασκευή από σκυρόδεμα που ήταν λίγο πιο μακριά από τις φλόγες αλλά ακόμα στο ίδιο συγκρότημα.

Όμως, οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής συμβούλεψαν την διοίκηση των φυλακών να κρατήσουν και να «προφυλάξουν» τους υπόλοιπους κρατούμενους - και τους δεσμοφύλακές τους - μέσα στα τσιμεντένια κτίρια του σωφρονιστικού ιδρύματος.

«Ζητάμε από την αυτοδιοίκηση στην κομητεία να δώσει διαταγή στην υπηρεσία του σερίφη του Λος Άντζελες να οργανώσει αμέσως τη μετακίνηση που απαιτείται ώστε να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στις φυλακές, χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε η Μελίσα Καμάτσο, δικηγόρος της ACLU, οργάνωσης η υπερασπίζεται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ..

Αργότερα και ενώ οι φλόγες πλησίαζαν, οι αρχές άρχισαν να καταστρώνουν ένα σχέδιο μαζικής εκκένωσης των φυλακών, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

#BREAKING: Los Angeles County Sheriff’s Prisoner Transport Busses are enroute to evacuate the nearby correction facility due to the #HughesFire in #Castaic! pic.twitter.com/pfFQpCN1xt — Chris Paetow (@chris_paetow) January 23, 2025

Το Λος Άντζελες δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον εφιάλτη των σαρωτικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 7η Ιανουαρίου και παραμόρφωσαν προάστιά του, αφήνοντας πίσω σχεδόν τριάντα νεκρούς.

«Είδαμε τις καταστροφικές συνέπειες όταν άνθρωποι αρνήθηκαν να υπακούσουν στις διαταγές» εσπευσμένης απομάκρυνσης των κατοίκων στις φωτιές που κατέστρεψαν πάνω από 15.500 ακίνητα στα προάστια του Λος Άντζελες, είπε.

«Δεν θέλω να το δω αυτό κι εδώ. Αν έχει εκδοθεί εντολή εσπευσμένης απομάκρυνσης που σας αφορά, φύγετε», τόνισε ο Ρόμπερτ Τζένσεν, του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.