Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε χθες Τετάρτη το πρώτο νομοσχέδιο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, το οποίο έχει σκοπό —γεγονός συμβολικό, αν και μάλλον αναμενόμενο— την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Το κείμενο προβλέπει αυτόματη προφυλάκιση από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης παράτυπων μεταναστών που διώκονται ή καταδικάζονται για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

Υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, με 263 ψήφους υπέρ έναντι 156 κατά.

Περίπου 40 Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ, ένδειξη της εντυπωσιακής αλλαγής τάσεων και στάσεων όσον αφορά τη μετανάστευση σ’ όλη την αμερικανική πολιτική τάξη.

Η επικύρωσή του αναμενόταν από τον νέο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ άμεσα, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος στην τελετή ορκωμοσίας του επανέλαβε την υπόσχεση πως θα απελάσει «εκατομμύρια αλλοδαπούς εγκληματίες», θα τους στείλει «εκεί απ’ όπου ήρθαν».

«Οι ξένοι εγκληματίες πρέπει να τίθενται υπό κράτηση, να απελαύνονται και να μην τους επιτρέπεται ποτέ να επιστρέψουν στη χώρα μας», τόνισε μέσω X ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, πληκτρολογώντας με κεφαλαία τη λέξη «ποτέ» για έμφαση.

Για τη βουλεύτρια της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, ο νόμος αυτός «είναι ολισθηρός κατήφορος που θα διαβρώσει περαιτέρω το κράτος δικαίου».

«Σε μερικούς μήνες, μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν υπέρ αυτού του κειμένου θα παριστάνουν ότι δεν είχαν ιδέα για όλα τα δεινά που θα προκαλέσει», είπε στο ημικύκλιο.

Άλλοι Δημοκρατικοί καταδίκασαν το κολοσσιαίο κόστος του, προβλέποντας πως θα απαιτηθούν δαπάνες 83 δισεκ. δολαρίων τα τρία πρώτα χρόνια.

«Θα ξοδευτούν πάρα πολλά για ένα νομοσχέδιο που θα οδηγήσει σε χάος», σχολίαζε προ ημερών η Δημοκρατική γερουσιάστρια Πάτι Μάρεϊ μέσω X.

Το σχέδιο νόμου βαφτίστηκε «Λέικεν Ράιλι», από το όνομα 22χρονης φοιτήτριας την οποία σκότωσε τον Φεβρουάριο του 2024 στις νότιες ΗΠΑ παράτυπος μετανάστης από τη Βενεζουέλα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Ιμπάρα, 26 ετών, είχε συλληφθεί πριν από τον φόνο αυτό για κλοπή. Καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς καμιά δυνατότητα μείωσης της ποινής.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στη χώρα και την εκμεταλλεύτηκαν όσο περισσότερο μπορούσαν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι προεκλογικά, ενοχοποιώντας την κατ’ αυτούς υπερβολικά επιεική πολιτική της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν ως προς τον έλεγχο των συνόρων.

Είχαν απαιτήσει ιδίως ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος να ζητήσει «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

