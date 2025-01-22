Η Ουκρανία χρειάζεται έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την παραγωγή όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αεράμυνας και drones, προκειμένου να απωθήσει τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Στρατηγικών Βιομηχανιών της χώρας Χέρμαν Σμετάνιν.

Η αμυντική βιομηχανία της χώρας έχει αναπτυχθεί σημαντικά και επί του παρόντος περίπου το 40% των όπλων που χρησιμοποιούνται από τα στρατεύματα του Κιέβου είναι ουκρανικής κατασκευής, είπε. Ωστόσο, η χρηματοδότηση παραμένει το κύριο εμπόδιο για περαιτέρω ανάπτυξη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Σμετάνιν στο Bloomberg News στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Η οικονομία της Ουκρανίας, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ξένη βοήθεια, μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο τις μισές από τις ανάγκες που υπάρχουν για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού είπε.

«Έχουμε περισσότερες δυνατότητες παρά χρηματοδότηση», είπε ο Σμετάνιν, επισημαίνοντας την πρόθεση του Κιέβου να επεκτείνει και να αναπτύξει την παραγωγή πυραύλων, αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων. «Πρέπει να βρούμε από 15 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια από όλο τον κόσμο για να αυξήσουμε την παραγωγή», είπε ο υπουργός.

Ο αγώνας εναντίον της Ρωσίας, η οποία έχει πολλαπλάσιους πόρους από την Ουκρανία, απαιτεί ασύμμετρες αποφάσεις και βήματα, είπε ο Σμετάνιν. Τόνισε επίσης την ανάγκη να αναπτυχθούν γρήγορα τεχνολογίες ως απάντηση στις εξελισσόμενες ανάγκες στο μέτωπο, όπως έκανε το Κίεβο με τα στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Για να διεξάγουμε αυτή τη μάχη επί ίσοις όροις με τη Ρωσία, είπε ο Σμετάνιν, «πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε μαζί με τους συμμάχους μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.