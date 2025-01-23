Οι ηγέτες των ακροδεξιών οργανώσεων που πρωτοστάτησαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη χάρη που τους απένειμε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζουν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους.

Ο ιδρυτής των Oath Keepers, Στιούαρντ Ρόουντς, σε συνέντευξή του στο BBC την Τετάρτη, υπερασπίστηκε τις ενέργειές του κατά την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου 2021, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο Τραμπ που μείωσε την ποινή του.

Ο Ρόουντς είχε καταδικαστεί σε 18 χρόνια φυλάκιση για σειρά κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων η συνωμοσία για ανατροπή της κυβέρνησης.

Εν τω μεταξύ, ο Χένρι «Ενρίκε» Τάριο, πρώην αρχηγός των Proud Boys, επανεντάχθηκε στην ακροδεξιά οργάνωση. «Πήραμε την απόφαση πριν από τέσσερα χρόνια να μην αποκαλύψουμε στα μέσα ενημέρωσης ποια είναι η δομή μας, αλλά θα έλεγαν στα μέσα να σταματήσουν να με αποκαλούν 'πρώην Proud Boy'», δήλωσε σε δημοσιογράφους επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Μαϊάμι την Τετάρτη.

Ο Τάριο, που εξέτιε ποινή κάθειρξης 22 ετών, πρόσθεσε ότι τα μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου που διεξήγαγε την έρευνα για την εισβολή «πρέπει να φυλακιστούν». «Είχε ευτυχής που ο πρόεδρος δεν επικεντρώνεται στα αντίποινα και εστιάζει στην επιτυχία του, αλλά θα σας πω πώς δεν πρόκειται να παίξω με αυτούς τους κανόνες», σημείωσε σε συνέντευξή του στο Infowars. «Πρέπει να πληρώσουν γι' αυτά που έκαναν», πρόσθεσε.

Ο Ρόουντς, από τη μεριά του, ζήτησε τη δίωξη των αστυνομικών του Καπιτωλίου που κατέθεσαν εναντίον του και των δικηγόρων του υπουργείου Δικαιοσύνης που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα ότι οι αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο Καπιτώλιο εκείνη την ημέρα -174 εκ των οποίων τραυματίστηκαν- ευθύνονταν για τη βία. Οι αστυνομικοί που είναι υπεύθυνοι για την προστασία του Καπιτωλίου απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν απείθαρχο όχλο αποφασισμένο να σταματήσει τις νομικές διαδικασίες.

«Δεν μπήκαν μέσα, ούτε έδωσε εντολή σε κανέναν άλλο. Απλώς στεκόμουν απέξω και άσκησα το δικαίωμά μου στην ελευθερία του λόγου», τόνισε ο Ρόουντς. Ο ηγέτης των Oath Keepers διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είχε μια δίκαιη δίκη επειδή αυτή διεξήχθη στην Ουάσιγκτον, όπου έλαβε χώρα η εισβολή, και οι ένορκοι ήταν ντόπιοι - επιχείρημα που είχε απορρίψει τότε το δικαστήριο.

Τη Δευτέρα, λίγες μόλις ώρες μετά την ορκωμοσία του, ο πρόεδρος Τραμπ μείωσε τις ποινές 14 κατηγορουμένων -συμπεριλαμβανομένου του Ρόουντς- και απένειμε ολική χάρη στους υπόλοιπους καταδικασθέντες και υπόπτους.

Ανασυγκρότηση μέσω Telegram

Μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο και τη σύλληψη των ηγετών τους, οι Oath Keepers σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό τη δράση τους, ενώ οι Proud Boys διασπάστηκαν, με τα κατά τόπους παραρτήματα της οργάνωσης να διατηρούν σχετικά χαμηλό προφίλ.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες, οι λογαριασμοί τους στην εφαρμογή συνομιλιών Telegram έχουν κατακλυστεί από πανηγυρικές αναφορές και κατηγορίες κατά των αντιπάλων τους.

Τα μέλη των δύο ακροδεξιών οργανώσεων συζητούν επίσης για την ανασυγκρότησή τους και τη συμμετοχή τους στις προσπάθειες απέλασης των μεταναστών.



Πηγή: skai.gr

