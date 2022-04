Την ευαισθησία της για ανθρωπιστικά θέματα επέδειξε για ακόμη μια φορά η Αντζελίνα Τζολί, ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.



Την ώρα που ο πόλεμος μαίνεται, η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφτηκε τη χώρα, και ειδικότερα την περιφέρεια του Λβιβ και συνομίλησε με τραυματισμένα παιδιά σε νοσοκομείο από την περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και παιδιά σε τοπικό ορφανοτροφείο, καθώς και με πρόσφυγες του πολέμου γενικότερα. Σε ένα νοσοκομείο, η Τζολί επισκέφτηκε παιδιά που τραυματίστηκαν από τον βομβαρδισμό της 8ης Απριλίου έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος αποδίδεται στη Ρωσία, και σκότωσε περισσότερους από 50 άμαχους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.



Συνάντησε επίσης εθελοντές που παρέχουν ιατρική και ψυχολογική βοήθεια στους Ουκρανούς εκτοπισμένους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στον σταθμό, εθελοντές της είπαν ότι ο καθένας από τους ψυχολόγους που ήταν σε υπηρεσία μιλούσε με σχεδόν 15 ανθρώπους την ημέρα. Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στον σταθμό είναι παιδιά ηλικίας από δύο έως 10 ετών, είπαν εθελοντές.

"Πρέπει να είναι σε κατάσταση σοκ… Ξέρω πώς επηρεάζει το τραύμα τα παιδιά, ξέρω απλά ότι πρέπει κάποιος να δείξει πόσο πολύ μεγάλη αξία έχουν, πόσο σημαντική είναι η φωνή τους, ξέρω πόσο θεραπευτικό είναι αυτό για τα παιδιά", δήλωσε η Τζολί.

"Για όλους εμάς, αυτή η επίσκεψη ήταν μια έκπληξη", έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λβιβ, ο Μαξίμ Κοζίτσκι, αναρτώντας φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν την ηθοποιό να παίζει με παιδιά και να ποζάρει με εθελοντές.

Lviv, Ukraine. The video shows Angelina Jolie talking to refugees at the train station.



(The actress's trip to Ukraine has not been officially announced) pic.twitter.com/SROU8QtMuI — The Insider (@InsiderEng) April 30, 2022

Angelina Jolie just went to a cafe in Lviv 😍



Screenshot from the video posted by Maya Pidhoretska pic.twitter.com/mPRzArECK9 — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) April 30, 2022

Angelina Jolie a été aperçue dans l'un des cafés de #Lviv en #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YtSJ0ehwai — Alexandre Guitakos 🇫🇷🇬🇷🇺🇦 (@AlexandreGTKS) April 30, 2022

Angelina Jolie meets children, volunteers in Lviv Oblast on April 30.



Jolie visited injured children evacuated from Donetsk Oblast and orphans. She also met volunteers who provide medical and psychological help to Ukrainian evacuees.



Source: Lviv Oblast Governor Maksym Kozytsky pic.twitter.com/RAp9OIZSIY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις