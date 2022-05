Για νέο χτύπημα ουκρανικών πυραύλων σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Οδησσού, μετά τη βύθιση της ναυαρχίδας Moskva, κάνουν λόγο τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα, ένα πολεμικό πλοίο της Ρωσίας φλέγεται στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο twitter κυκλοφορεί η είδηση ότι η φρεγάτα κλάσης Admiral Grigorovich του ρωσικού ναυτικού της Μαύρης Θάλασσας φέρεται να καίγεται κοντά στο νησί Zmiiny. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, πολλά αεροσκάφη, πλοία διάσωσης στην περιοχή.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek

Όπως αναφέρει το Skynews, «η Ρωσία έχει υποστεί μια σειρά ταπεινωτικών στρατιωτικών ηττών από την έναρξη της εισβολής της στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και η βύθιση της ναυαρχίδας του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, του Moskva».

Άλλο tweet αναφέρει ότι ουκρανικοί πύραυλοι χτύπησαν τη ρωσική φρεγάτα Admiral Makarov στα ανοιχτά της Οδησσού. «Πολλά πλοία διάσωσης και αεροσκάφη φέρεται να βρίσκονται στην περιοχή με τα αμερικανικά drones επιτήρησης να τα παρακολουθούν», επισημαίνεται.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd