Οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης την κατάσταση στο μέτωπο και τις «ανάγκες της Ουκρανίας» σε όπλα και πυρομαχικά.

«Μιλήσαμε για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις ανάγκες της Ουκρανίας στο θέμα της άμυνας, που περιλαμβάνουν drones, όπλα πυροβολικού και πυρομαχικά, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικά συστήματα», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το τηλεφώνημα «πολύ θετικό και σαφές», ευχαριστώντας τη Γαλλία για την «ακλόνητη στήριξή» της.

Το Ελιζέ επιβεβαίωσε πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την «εξέλιξη της κατάστασης στο πεδίο και τις ανάγκες της Ουκρανίας».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την αποφασιστικότητα της Γαλλίας στο να προσφέρει κάθε αναγκαία στήριξη, σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και με το σύνολο των εταίρων της, προκειμένου να αποτύχει ο πόλεμος της Ρωσίας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για τη διμερή αμυντική συμφωνία που η Γαλλία και η Ουκρανία σκοπεύουν σύντομα να ολοκληρώσουν, έχοντας ως παράδειγμα εκείνη που συνάφθηκε προσφάτως από το Κίεβο με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

