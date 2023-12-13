Ουαλία: Σωφρονιστική υπάλληλος κατηγορείται πως έκανε σχέση με κρατούμενο

Μια σωφρονιστικός υπάλληλος στην Ουαλία κατηγορείται για «ανάρμοστη σχέση» με κρατούμενπ, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Η Ruth Shmylo, 26 ετών, κατηγορείται ότι ξεκίνησε τη σχέση με τον κρατούμενο ενώ εργαζόταν ως υπάλληλος κράτησης στη φυλακή Parc στο Bridgend της Ουαλίας, μεταξύ Αυγούστου 2020 και Απριλίου 2021.

Η, ως λέγεται, πεντάμηνη σχέση αποκαλύφθηκε αφού ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα στο HMP Manchester και οι κλήσεις τους καταγράφηκαν.

Ο κρατούμενος ο οποίος δεν κατονομάζεται, είχε περάσει έναν αριθμό κινητού στην Shmylo σε ένα χαρτί και αυτή του τηλεφώνησε με τις συνομιλίες τους, όπως αναφέρει το sky news, να έχουν ενθουσιώδη και ερωτικό χαρακτήρα.

Είπε ότι ο κρατούμενος επικοινωνούσε με τη Shmylo «καθημερινά», έκανε τηλεφωνικό σεξ μαζί της και την αποκαλούσε «κυρία» του.

Ωστόσο, οι δικαστές παρατηρούν ακόμη ότι σε κάποια φάση τα τηλεφωνήματα στη Shmylo παίρνουν μια άλλη ροπή με τον κρατούμενο να της λέει ότι είναι φίλοι και πρέπει να το αποδεχτεί.

Ο τρόφιμος επικοινώνησε με τον πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο στα γενέθλιά της ευχόμενος «χρόνια πολλά, πριγκίπισσα» και κανόνισε να συναντηθεί μαζί της η μητέρα του, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η Shmylo απολύθηκε από τη φυλακή όπου εργαζόταν και αρνείται την παράβαση καθήκοντος.

Η δίκη συνεχίζεται.



Πηγή: skai.gr

