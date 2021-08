Επιμέλεια Στέλιος Κάνδιας



Iλαροτραγικό φαίνεται πως ήταν το τέλος του άλλοτε φόβου και τρόμου της Δύσης Οσάμα μπιν Λάντεν σύμφωνα με το βιβλίο «The Rise and Fall of Osama bin Laden» (Η Άνοδος και η Πτώση του Οσάμα μπιν Λάντεν).



Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, αναλυτή εθνικής ασφάλειας και πρώην παραγωγό του CNN Πίτερ Μπέργκεν, ο ισλαμιστής τρομοκράτης «προδόθηκε» από τη… μπουγάδα που άπλωνε η οικογένειά του! Aποσπάσματα του βιβλίου αναδημοσιεύει η New York Post.

O μπιν Λάντεν ήταν πατέρας περισσότερων από 20 παιδιών, 11 εκ των οποίων απέκτησε με μια από τις συζύγους του, Νατζούα.



Το 2010, η CIA έκανε μια πρώτη πρόοδο για τον εντοπισμό του αρχηγού της ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ Κάιντα μετά από χρόνια ανθρωποκυνηγητού. Ένας Πακιστανός πληροφοριοδότης στην πολυσύχναστη πόλη Πεσαβάρ εντόπισε έναν άνδρα που φαινόταν ότι ήταν ο Ιμπραήμ, ο επί πολλά χρόνια σωματοφύλακας του Μπιν Λάντεν. Τον Αύγουστο του 2010, το λευκό τζιπ του Ιμπραήμ οδήγησε τη CIA στους τοίχους του συγκροτήματος, ύψους τουλάχιστον 5 μέτρων με συρματοπλέγματα περιμετρικά. Στο χώρο βρίσκονταν οι τρεις γυναίκες του Μπιν Λάντεν, οκτώ από τα μικρότερα παιδιά του και τέσσερα εγγόνια, συμπεριλαμβανομένων δυο μωρών 2 και 3 ετών.

Η τρίτη γυναίκα του Οσάμα Αμάλ - EPA



Το κτίριο είχε πολλά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που έκαναν τους αναλυτές της CIA να το προσέξουν. Δεν είχε τηλεφωνικές γραμμές ή σύνδεση με διαδίκτυο - παρά το γεγονός ότι όποιος το έχτισε ήταν σίγουρα αρκετά πλούσιος για να μπορεί να καλύψει τέτοιες ανάγκες. Το μεγάλο κεντρικό σπίτι είχε λίγα παράθυρα και το υπαίθριο μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου περιβαλλόταν από όλες τις πλευρές από έναν ψηλό τοίχο. «Ποιος βάζει έναν τοίχο γύρω από μια βεράντα;» ρώτησε τότε ο διευθυντής της CIA Λίον Πανέτα τα στελέχη του. «Ακριβώς», απάντησε ένας αναλυτής. Ο οργανισμός δημιούργησε ένα ασφαλές σπίτι κοντά στο μυστηριώδες συγκρότημα για να πραγματοποιήσει μια μελέτη «μοτίβου ζωής» σε όποιον ζούσε εκεί. Ενώ οι γείτονες έβγαζαν τα σκουπίδια τους για τακτική παραλαβή, οι ένοικοι του συγκροτήματος έκαιγαν όλα τους τα απορρίμματα. Το περιβόλι εντός των τειχών περιείχε ένα μικρό αγρόκτημα που παρήγε μήλα, λαχανικά, σταφύλια και μέλι ενώ είχε κοτόπουλα και αγελάδες - τρόφιμα που προφανώς καταναλώνονταν από τους «αόρατους» ενοίκους του.



Όμως, η τελευταία ένδειξη ήταν η… μπουγάδα των μελών του κτιριακού συγκροτήματος, η οποία... ανέμιζε καθημερινά με γυναικεία, ανδρικά, παιδικά ρούχα και πάνες - πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να φορέσουν ποτέ τα 11 μέλη των οικογενειών των σωματοφυλάκων.

Πανέτα και Ομπάμα - AP



Οι «αόρατοi» ένοικοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των πρακτόρων, έπρεπε να περιλαμβάνουν έναν ενήλικα, αρκετές γυναίκες και τουλάχιστον εννέα παιδιά, ιδανικό νούμερο για τον πολυγαμικό «πατριάρχη» που αναζητούσαν. Μετά από περισσότερα από εννέα χρόνια στο «σκοτάδι», ο Οσάμα μπιν Λάντεν είχε προδοθεί από τα… ρούχα της οικογένειάς του. Αυτό ήταν αρκετό για τον Πανέτα. Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε τα στοιχεία της CIA στον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.



Οι πράκτορες δεν κατάφεραν ποτέ να καταγράψουν μια σαφώς αναγνωρίσιμη εικόνα του Μπιν Λάντεν για να αποδείξουν ότι τελικά είχαν αποκαλύψει την κρυψώνα του. Αλλά «επίσης δεν βρήκαν ποτέ στοιχεία που να αμφισβητούν και την ιδέα ότι ζούσε εκεί», γράφει ο Μπέργκεν. Ο Ομπάμα ήταν πεπεισμένος. Διέταξε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επιχείρησης που τελικά, την 1η Μαΐου 2011, θα εξουδετέρωνε τον τρομοκράτη σε ηλικία 54 ετών - απόφαση που ίσως να μην είχε ληφθεί αν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν είχε σκεφτεί να αγοράσει στις γυναίκες του στεγνωτήριο ρούχων…