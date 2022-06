Συγκίνηση στον Λευκό Οίκο: Ο Μάθιου Μακόναχι εμφανίστηκε με φωτό παιδιών που σκοτώθηκαν στο Ουβάλντε - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε σήμερα Τρίτη μια σύντομη συνάντηση με τον βραβευμένο ηθοποιό Μάθιου Μακόναχι, ο οποίος κατάγεται από το Ουβάλντε του Τέξας, και συζήτησαν μέτρα για την οπλοκατοχή στη σκιά του μακελειού στην πολιτεία αυτή.

Δεκαεννέα παιδιά και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο στη γενέτειρα του Μακόναχι, στις 24 Μαΐου, από έναν 18χρονο, οπλισμένο με ημιαυτόματο τουφέκι.

Ο 52χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, κρατώντας φωτογραφίες ορισμένων από τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο Ουβάλντε. Μίλησε για τις οικογένειές τους, τι φορούσαν την ημέρα που δολοφονήθηκαν και τι ήθελαν να γίνουν όταν θα μεγάλωναν. Ο ηθοποιός αρκετές φορές έμοιαζε σαν να έχει έναν κόμπο στον λαιμό, ενώ χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι τη στιγμή που διάβαζε τα βιογραφικά στοιχεία των θυμάτων.

«Ενώ τιμούμε τα θύματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή τη φορά φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει. Υπάρχει η αίσθηση ότι ίσως να υπάρχει κάποιο εφικτό μονοπάτι μπροστά μας», είπε.

«Βρίσκεται σήμερα εδώ για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του και να καλέσει τα ηγετικά στελέχη (του Κογκρέσου) να αναλάβουν δικομματική δράση ώστε να σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες και να περάσουν μέτρα ευθύνης για τα όπλα που όπως γνωρίζουμε σώζουν ζωές» τόνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ αναφερόμενη στην επίσκεψη του Μακόναχι.

Η σύζυγος του ηθοποιού Καμίλα Άλβες Μακόναχι, κρατούσε τα παπούτσια, ενός από τα θύματα, της 10χρονης Μαϊτέ Γιουλιάνα Ροντρίγκες.

