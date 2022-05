«Κροκοδείλια δάκρυα» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ότι το μακελειό στο δημοτικό σχολείο στο Ουβάλντε του Τέξας είναι «μια στιγμή στο χρόνο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ» και εξέφρασε τη «θλίψη» του για τα θύματα της σφαγής.

Ωστόσο, ο Τραμπ αναμένεται να εμφανιστεί κανονικά στο συνέδριο του πανίσχυρου λόμπι NRA (National Rifle Association – Εθνική Ένωση Τυφεκίων) την Παρασκευή μαζί με άλλους εξέχοντες Ρεπουμπλικάνους - όταν περισσότερες από δώδεκα οικογένειες θρηνούν για την απώλεια των μικρών τους παιδιών στην ίδια πολιτεία όπου διεξάγεται το συνέδριο. Mάλιστα, η NRA διαφημίζει αρκούντως στα κοινωνικά μέσα την παρουσία του τέως προέδρου στο Συνέδριό της.

Ένας 18χρονος σκότωσε τουλάχιστον 19 παιδιά και δύο ενηλίκους όταν άνοιξε πυρ μέσα σε μια τάξη την Τρίτη στο Δημοτικό Σχολείο Ρομπ. Ο δράστης φέρεται να σκοτώθηκε από αστυνομικό.

«Τόσο δύσκολο να σκεφτώ ή να αναφέρω οτιδήποτε άλλο αφότου είδα τη "σφαγή" στο σχολείο του Τέξας που έγινε χθες», έγραψε ο Τραμπ στην social media εφαρμογή του Truth Social.

«Ευχαριστώ για τη μεγάλη σοφία και γενναιότητα των Επαγγελματιών Επιβολής του Νόμου και συλλυπητήρια σε όλους όσοι υποφέρουν τόσο βαριά με την απώλεια όλων αυτών των απίστευτων ψυχών τόσο κοντά σας» ανέφερε.

Και κατέληξε, «Δεν υπάρχουν λέξεις για να εκφράσουν τη θλίψη και το πένθος αυτού του απολύτως φρικτού γεγονότος. Είναι μια στιγμή στο χρόνο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ!».

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ και ο γερουσιαστής της πολιτείας Τεντ Κρουζ αναμένεται επίσης να παρευρεθούν στο συνέδριο της NRA στο Χιούστον.



🇺🇸 Just a few days left until President Trump speaks at NRA’s Annual Meeting for the 6th time!



Hear from Trump this Friday, May 27, 2PM in Houston, TX! Visit https://t.co/76lbF2FHBr for more info! pic.twitter.com/HmKCshDwKn